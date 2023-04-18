

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يخوض نادي الدحيل أصعب مبارياته هذا الموسم عندما يلتقي مع الريان في 9:45 مساء اليوم بستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن المباريات المؤجلة، لحساب الجولة الـ 15 من الدوري القطري لكرة القدم، حيث تم تأجيل هذه المواجهة بسبب مشاركة الفريقين في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



وتمثل هذه المواجهة منعطفا خطيرا بالنسبة لفريق الدحيل الطامح لاستعادة الصدارة التي فقدها في الجولة الـ 19 الماضية، عقب خسارته أمام الغرافة 0-2، ليقدم هدية ثمينة لمنافسه العربي الذي يعتلي الصدارة برصيد 43 نقطة، بفارق نقطة عن الدحيل صاحب المركز الثاني.



في المقابل، تمني الجماهير العرباوية النفس بفوز الريان اليوم لمنح الأمل للعربي الساعي نحو استعادة لقب الدوري القطري الغائب منذ 26 عاما وتحديدا في موسم 1996-1997.



ويتطلع الريان إلى تعويض إخفاقه في الجولة الماضية بتعادله الإيجابي مع السيلية 2-2، والتقدم خطوة نحو المنطقة الدافئة، لاسيما انه يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة، متساويا مع الشمال الذي يمتلك مباراة مؤجلة مع المرخية غدا، فيما يحتل أم صلال المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 16 نقطة، ويقبع السيلية في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.



هذا، وتمسكت إدارة نادي الوكرة بلاعبها الأنغولي جاسينتو مووندو دالا حتى نهاية عقده 30 يونيو 2025، حيث نفى جهاز الكرة بنادي الوكرة جميع الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن تلقي النادي القطري أي عروض رسمية من الداخل أو الخارج لضم المحترف الأفريقي خلال الفترة المقبلة.



ويتصدر جاسينتو مووندو دالا صدارة هدافي الدوري القطري هذا الموسم برصيد 15 هدفا بفارق هدف عن مهاجم العربي عمر السومة، ومهاجم الدحيل مايكل أولونغا.



من ناحية أخرى، تختتم اليوم منافسات الدوري القطري للكرة الطائرة، حيث يخوض فريقا الريان والعربي المباراة النهائية والتي ستقام في 9:00 مساء بصالة الاتحاد. يذكر أن الريان تصدر ترتيب الفرق في القسم الأول، فيما أقيمت منافسات القسم الثاني بنظام المجموعات وخروج المغلوب من الدور نصف النهائي.