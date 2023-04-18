الآيس كريم.. هل هو مفيد لصحة الإنسان أم يتسبب في أمراض؟



تثير فكرة اعتبار الآيس كريم غذاء صحيا السخرية، لكنها في الوقت نفسه جذابة، حيث كشف مؤرخ أميركي للصحة العامة كيف أن العديد من الدراسات على مدى عدة عقود وجدت مرارا وتكرارا فوائد صحية غامضة محتملة للحلوى المجمدة، لكن تجاهلها العلماء، حسب ما ذكرته صحيفة The Guardian.



فقد حذر د.دواين ميلور، كبير المحاضرين واختصاصي التغذية في كلية طب أستون، من الاستفادة من الفوائد الصحية لنوع واحد من الطعام، كما حذر من احتمال عدم دقة دراسات تناول الطعام التي تجرى عادة باستخدام الاستبيانات. ومع ذلك أقر ميلور بأن الآيس كريم «قد يحتوي على بعض العناصر الغذائية التي يمكن أن تكون مفيدة» مثل الكالسيوم، وفي الوقت نفسه مؤشره الغلايسيمي منخفض، لكن من المحتمل أن هذه الفائدة يطغى عليها محتواه من السكر والسعرات الحرارية، لذا ينصح ميلور بأنه «ينبغي عامة عدم التفكير في الآيس كريم على أنه غذاء صحي، بل هو مجرد شيء يمكن الاستمتاع به بكميات صغيرة ضمن نمط غذائي صحي شامل». وفي مقال لدورية Atlantic، قال ديفيد ميريت جونز إنه بدأ لأول مرة النظر في الادعاءات الصيف الماضي، بعدما سمع عن بعض الأبحاث التي أجراها طالب دكتوراه في جامعة هارفارد عام 2018، والتي وجدت أن تناول نصف كوب (64 غراما) من الآيس كريم يوميا كان مرتبطا بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب لمرضى السكري. وبعد إجراء مزيد من التحقيق اكتشف جونز أن هذا الارتباط وجد في الواقع منذ أكثر من 20 عاما. وقال عالم الأوبئة مارك بيريرا، الذي توصل لهذه النتيجة، لجونز: «مازلت حتى يومنا هذا ليس لدي إجابة عن ذلك»، على الرغم من إجراء تحليل دقيق. وجد بيريرا أن الحلويات القائمة على منتجات الألبان مثل الآيس كريم مرتبطة بانخفاض كبير في فرص الإصابة بمتلازمة مقاومة الأنسولين (وهي مقدمة لمرض السكري) بين الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، لكن لم يعلن عن الفوائد الصحية المزعومة. وفضل العلماء التركيز على الفوائد الصحية المفترضة للزبادي. وكتب جونز مستشهدا بالمؤشر الغلايسيمي (نسبة السكر في الدم) للآيس كريم، وهو أقل من الأرز البني، والفوائد المفترضة لمنتجات الألبان في حالة عدم وجود أمراض، «هل يمكن أن تكون فكرة أن الآيس كريم يحمي عملية التمثيل الغذائي صحيحة؟ هذه فكرة مجنونة جدا. ومع ذلك هناك على الأقل بضع نقاط لصالحها».



نقلا عن «عربي بوست»