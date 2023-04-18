استقبل وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الزميل عدنان الراشد ووفدا من مجلس إدارة الجمعية ضم كلا من أمين السر جاسم كمال وأمين الصندوق دهيران أبا الخيل، وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن العليان.



وشهد اللقاء بحث عدد من مطالب ومقترحات جمعية الصحافيين، والتي تستهدف الارتقاء بالمسيرة المضيئة للصحافة الكويتية، وتعزز من دورها الرائد على المستويين الإقليمي والدولي.



وخلال اللقاء وعد وزير الإعلام بدراسة هذه المطالب والسعي إلى تحقيقها، مؤكدا حرصه على تقديم الدعم اللامحدود لكل الجهود الرامية إلى تطوير الإعلام الكويتي، سواء الحكومي أو الخاص. وبينما أشاد المطيري بإنجازات جمعية الصحافيين وجهودها المشهودة محليا وعربيا ودوليا، ثمن حرص الجمعية على احتضان العناصر الشبابية وبذل الجهود لصقل خبراتهم وتطوير مهاراتهم.



من جهته، توجه رئيس جمعية الصحافيين الزميل عدنان الراشد بالشكر إلى الوزير عبدالرحمن المطيري على جهوده المستمرة لدعم المؤسسات الإعلامية والصحافية، وسعيه المتواصل للارتقاء بالكفاءات الصحافية الكويتية بما يسهم في المزيد من تعزيز حرية الصحافة في الكويت، ومواكبتها لكل ما هو جديد.