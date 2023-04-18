أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي بالكويت، عن شراكتها مع نادي أسباير للأطفال، النادي التثقيفي الترفيهي للأطفال للسنة الثانية لتعزيز الثقافة المجتمعية، وغرس مفاهيم العمل التطوعي بين الأطفال في المجتمع خلال شهر رمضان المبارك. وتأتي هذه المبادرة استكمالا لأنشطة stc ضمن حملة رمضان 2023 «الخير بين يديك». وأشارت stc إلى أن شراكتها مع نادي أسباير للأطفال ترتكز على موضوعها الرمضاني، الهادف لتعزيز ثقافة الأطفال بأهمية رد الجميل للمجتمع بالعمل التطوعي. وانضم المسجلون في برنامج stc «سفراء» معا لتوزيع وجبات الإفطار على المحتاجين. كما انضموا إلى مبادرة stc «سعراتك تساوي انترنت»، حيث تبرعت stc بوحدات إنترنت مجانية وخطوط اتصالات للأسر المتعففة. وقالت المدير العام لاتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: يسعدنا أن نتعاون مع نادي أسباير للأطفال لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في تعليم الأطفال وتمكينهم من خلال المبادرات الترفيهية الهادفة. ويهدف تعاوننا مع نادي أسباير للأطفال إلى غرس القيم والمبادئ الكامنة وراء شهر رمضان المبارك في نفوس الأطفال، وتشجيعهم على التطوع بالمبادرات الإنسانية الهادفة لتقديم العون لأفراد المجتمع. ومساهمة الأطفال في مثل هذه الأنشطة يمكنهم من فهم أهمية القيام بأعمال إنسانية ومشاهدة التأثير المباشر لمساهماتهم. بالنظر إلى أنهم البناء الأساسي لجيلنا المستقبلي، ومثل هذه التجارب تمنحهم الخبرة ليصبحوا أفرادا مسؤولين اجتماعيا يسهمون في نشاطات هادفة ومستدامة. وأضافت الجاسم: إن شراكتنا مع نادي أسباير للأطفال جزء من التزامنا بدعم الكيانات الاجتماعية والإنسانية عبر المبادرات المجتمعية، ونسعى في stc إلى إثراء ثقافة الأطفال وتمكين الشباب كجزء من برنامج المسؤولية المجتمعية الشاملة.



بدورها، قالت مؤسسة نادي أسباير طيبة الرويح: شراكتنا مع stc، للسنة الثانية على التوالي دليل على التزامنا المشترك بزرع ثقافة المسؤولية المجتمعية بين الشباب والأطفال تماشيا مع روح شهر رمضان المبارك. وهدفنا هو إلهام عقلية العطاء في نفوسهم وتعزيز قيمهم وتشجيعهم على تكريس وقتهم لدعم القضايا المجتمعية، شاكرة فريق stc والمشاركين بإظهار القيم الحقيقية للأطفال.