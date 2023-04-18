يواصل البنك الأهلي المتحد مبادرته السنوية بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام لتوزيع وجبات افطار على الصائمين في مواقع مختلفة في الكويت، وذلك ضمن برنامج البنك الأهلي المتحد للمسؤولية المجتمعية الخاص بشهر رمضان الفضيل والحافل بالعديد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية.



وقالت رئيسة إدارة الاتصال المؤسسي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: من منطلق إيماننا بأهمية دعم فئات المجتمع المستحقة، والعمل على إحداث أثر إيجابي في حياتهم فإننا نحرص دائما في شهر رمضان المبارك على توزيع وجبات الإفطار على الصائمين بهدف تقديم الدعم للفئات المجتمعية من ذوي الدخل المحدود من أفراد المجتمع وإسعادهم ولو بالقليل، حيث تساهم هذه المبادرات في تعزيز روح التآخي والألفة والتعاطف بين أفراد المجتمع وتقوية أواصر المحبة والتكافل الاجتماعي وتشجع على غرس القيم الفاضلة بين أبناء المجتمع.



وأضافت التميمي: لا شك أن مشاركتنا بتوزيع وجبات إفطار على الصائمين كل عام خلال شهر رمضان المبارك، تتماشى مع روح العطاء والقيم التي يجسدها الشهر الفضيل من تكافل وتلاحم بين مختلف فئات المجتمع.



وأضافت التميمي: على مدار سنوات عديدة اعتدنا تقديم وجبات الإفطار للصائمين خلال شهر رمضان لإدخال الفرحة على قلوب المحتاجين، حيث نعتبر الشهر الكريم فرصة ثمينة لتأكيد التزامنا تجاه المجتمع وترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية.



وأوضحت التميمي ان البنك الأهلي المتحد يحرص على دعم مؤسسات المجتمع المدني المتميزة وفي مقدمتها البنك الكويتي للطعام، المعروف بدوره الإنساني والخيري البارز. وشكرت التميمي مسؤولي بنك الطعام لدورهم الإيجابي بهذه المبادرة، مؤكدة الحرص على استمرار التعاون مع بنك الطعام بالمبادرات المجتمعية والخيرية التي تترك بصمة وتأثيرا إيجابيا في المجتمع.



وأشارت التميمي إلى أن الأهلي المتحد سيواصل طوال شهر رمضان الفضيل تقديم العديد من المساهمات المجتمعية المتميزة عبر تكثيف برامجه الاجتماعية والانسانية المختلفة التي تقدم قيمة مضافة للمجتمع وتسهم في تعميق قيمة التكافل الاجتماعي المستمدة من روح الشريعة الاسلامية السمحة.