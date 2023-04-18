في إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية والهادفة إلى المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث عن طريق تدوير المخلفات والتخلص منها بصورة صحيحة وتوسيع عملية التخضير، نظم البنك التجاري الكويتي زيارة إلى مدرسة روضة السحاب التي تقع في منطقة شمال غرب الصليبخات بالتعاون مع فريق Real Sciences، حيث قدم الفريق عرضا لتعريف وتوعية الأطفال بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها من التصرفات الجائرة والتلوث، وكذلك ضرورة التوجه نحو توسيع الرقعة الخضراء، وبعدها تقديم فعالية تدوير المخلفات لهم.



وخلال العرض التعريفي قام فريق قطاع التواصل المؤسسي في البنك بتوزيع هدايا على الأطفال، وهي عبارة عن شتلات زراعية يزرعونها في بيوتهم، كنشاط عملي يستفيدون منه.



وفي تعليقها على حملة التخضير، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: يحرص البنك التجاري الكويتي من هذه الحملة على تثقيف وتعليم المجتمع والطلبة أهمية التشجير كوسيلة لحماية البيئة من خلال عروض علمية وورش عمل يتم تنظيمها، مع شرح تفصيلي مبسط لهذا الموضوع، وذلك إدراكا من البنك بأهمية تفعيل مساهماته الرامية إلى المحافظة على البيئة كأحد محاور التنمية الشاملة المستدامة المنشودة.



وأكدت الورع أن «التجاري» ملتزم بمسؤوليته تجاه المجتمع، حيث يسعى دوما لدعم مثل هذه الحملات والفعاليات التي تهدف إلى نشر الوعي البيئي وحماية الأرض من التصحر، والحد من الملوثات التي تعتدي بشكل مباشر أو غير مباشر على الغطاء النباتي، في إطار رسالته الرامية إلى تعميق مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين أطياف وأفراد المجتمع، خصوصا جيل الشباب والأطفال الصغار.