نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حفل تكريم للفائزين في النسخة العاشرة من المسابقة السنوية لتلاوة القرآن الكريم المخصصة لعملاء «بيتك» دون 25 سنة، والتي انطلقت خلال شهر رمضان المبارك تحت عنوان «قراء بيتك».



وأقيم حفل التكريم بالمسجد الكبير بحضور رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة خالد الشملان، وفريق «بيتك» التطوعي، إضافة الى أولياء أمور المتسابقين الفائزين.



وجرى تكريم 42 متسابقا فازوا في المسابقة، بعد التنسيق مع لجان تحكيم مختصة لتطبيق معايير التقييم بشفافية وبمهنية عالية. وخلال المسابقة تمت مراعاة قدرات ومستويات المتسابقين وتقسيمهم لفئات، وإعداد اختبارات خاصة لهم حسب مستوياتهم من خلال فريق متخصص من القراء المتميزين على مستوى الكويت.



وسجل في المسابقة التي نظمها «بيتك» للعام العاشر على التوالي، نحو ألف متسابق، حيث تكونت عناصر ثقة عديدة في المسابقة تتعزز عاما بعد آخر، مدعومة بأن «بيتك» كان أول من بادر بتنظيم هذه المسابقة، بالاضافة الى توافر العديد من المكونات القيمة التي تعزز أجواء المنافسة وتحفز المتسابقين، واهمها لجنة التحكيم، والتنظيم الجيد والترتيب الملائم لقدرات المتسابقين على اختلاف شرائحهم وقدراتهم ومستوياتهم.



وتشجع المسابقة على اكتشاف المتسابقين الموهوبين في التجويد والتلاوة، كما تسهم في تحفيز الجيل الحالي على قراءة القرآن الكريم مع توضيح بعض أحكام التجويد، وجرى نقل أجواء المسابقة عبر قنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تغطية إعلامية من وسائل الإعلام المحلية المرئية والمقروءة.



وتأتي المسابقة التي تعتبر الأكبر من حيث قيمة الجوائز ضمن إطار برنامج رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير» الذي يتضمن العديد من المبادرات المجتمعية مثل حملة إفطار صائم، وتنظيم موائد افطار صائم بالتعاون مع إدارة المسجد الكبير يوميا طوال شهر رمضان المبارك، وتقديم خدمة الضيافة في المساجد وأنشطة رياضية وشبابية، وتفاعل يومي مع الجمهور، ومسابقات وجوائز، وفيديوهات توعوية بالتعاون مع اخصائيي تغذية وأطباء، وكذلك فيديوهات عن التوعية المرورية وتعزيز ثقافة عدم السرعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ومشاركة الإفطار مع عدد من الجهات التي تؤدي واجبها أثناء الإفطار، وتوزيع السلة الغذائية «ماجلة رمضان» وكسوة العيد على الأسر المتعففة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر، تأكيدا على ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية ودوره في المشاركة بمختلف المناسبات الاجتماعية.