في اطار الفعاليات الرمضانية التي تنظمها شركة Ooredoo الكويت في الشهر الفضيل، تم الاحتفال بالقرقيعان بطريقة مميزة جدا هذا العام، فقد قامت بجولة حول الكويت بمركبة Ooredoo المخصصة لهذه المناسبة، وتمت زيارة عدة مناطق منها كيفان، العديلية والشويخ. ولاقت حملة قرقيعان Ooredoo صدى كبيرا لدى جميع الفئات وخصوصا الأطفال، وعبروا عن لحظاتهم السعيدة بوسائل التواصل الاجتماعي، وانتشرت صور وفيديوهات حملة القرقيعان بسبب الأثر الجميل الذي تركته في نفوس الأطفال والمشاركين.



وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من مسؤولية Ooredoo نحو المجتمع واستكمالا لجهودها في تلبية الاحتياجات الترفيهية لأفراد المجتمع، وحرصا على ادخال الفرحة على قلوب الأطفال خلال شهر رمضان بتوزيع القرقيعان عليهم. وتتميز فعاليات Ooredoo بشمولها لجميع فئات المجتمع من الأطفال والشباب الكويتي.



وقال مدير إدارة الاتصال التسويقي ووسائل التواصل الاجتماعي في Ooredoo الكويت ناصر العبدلله: الشركة ملتزمة من خلال سياستها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية بدعم المجتمع في كل الأوقات وعلى مدار العام ولجميع الفئات، كما تلتزم Ooredoo بتسخير طاقاتها وجهودها، وتقديم الخدمات الترفيهية التي يحتاجها المجتمع بجميع شرائحه.



وأوضح ان الاحتفال بالقرقيعان من أبرز مناسبات رمضان التي تعكس العادات الكويتية الأصيلة، لذا تحرص Ooredoo على إحياء هذا التقليد الجميل ومشاركته مع أطفال الكويت. وعبرت Ooredoo الكويت عن فخرها بهويتها المجتمعية، واهتمامها في دعم الثقافة والتراث الوطني.



وفي بداية احتفالات القرقيعان، شاركت Ooredoo بحفل «كيدزانيا» للقرقيعان، وتخلله أنشطة المتنوعة والمسابقات وتوزيع الهدايا والقرقيعان على الأطفال والتقاط الصور التذكارية بجو من الحب والألفة على إيقاع الأغاني الشعبية المخصصة للقرقيعان. كما حرصت الشركة بالتعاون مع جمعية الرحمة العالمية على تنظيم الأنشطة والزيارات الى المستشفيات لتوزيع القرقيعان على النزلاء الأطفال، في خطوة تؤكد التزام الشركة بواجبها تجاه المجتمع بمختلف فئاته.