أعربت سفيرة إندونيسيا لدى الكويت لينا ماريانا، عن سعادتها بمشاركتها أبناء جاليتها والمهتدين الجدد بالإفطار الجماعي في دار عبدالخالق النوري التابعة للجنة التعريف بالإسلام «فرع الجهراء».



وأشادت السفيرة ماريانا بالدور الريادي والدعوي والثقافي للجنة التعريف، الذي يوثق عرى التواصل والترابط والتلاقي الثقافي والحضاري بين الجنسيات في الكويت.



وأثنت ماريانا على أنشطة فرع الجهراء، لاسيما في شهر رمضان المبارك، مشيرة الى أن زيارتها للفرع هي الثانية، وتأتي لحرصها على التواجد بين أبناء جاليتها في مثل هذه المناسبات التي تعزز صور الإحسان بين أبناء المجتمع المسلم.



بدوره، رحب مدير فرع الجهراء محمد جميل الشمري بالسفيرة، وتفاعلها مع لجنة التعريف بالإسلام، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات تترك أثرا طيبا في نفوس أبناء الجالية الإندونيسية، وتؤكد على الصلة الوثيقة مع لجنة التعريف.