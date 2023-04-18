أعلن ديوان الخدمة المدنية انتهاء وقف التعيين في الوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية واستمرار وقف النقل والندب والإعارة.



وقال رئيس الديوان د.عصام الربيعان في تصريح صحافي، إن «الديوان يوجه كل الجهات الحكومية بالالتزام بالقرار الصادر بشأن انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية الذي تقرر بقرار مجلس الوزراء واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف مع مراعاة القواعد والأحكام والإجراءات المقررة قانونا بهذا الشأن».



وأوضح الربيعان أن «الديوان قرر استمرار وقف النقل والندب والإعارة الذي سبق أن قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للأحكام والقواعد الواردة في تعميم ديوان الخدمة رقم (10) لسنة 2013 وتعديلاته للمدة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية».