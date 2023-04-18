تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، من أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي، تتصـــل بالعلاقــــات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كل المجالات، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك بما فيها دعم التعاون الثنائي في المحافل الدولية.



جاء ذلك خلال استقبال الوزير لسفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت أسامة شلتوت.



وتم خلال اللقاء بحث أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما التطورات الراهنة في السودان الشقيق.