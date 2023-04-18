هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بقرب حلول عيد الفطر المبارك.



وأعرب الخالد في برقية تهنئة إلى سمو الأمير، عن أسمى آيات التهاني والتبريكات، مقرونة بأصدق الأمنيات إلى الله بأن يعيد هذه المناسبات المباركة على سموه وقد تحققت الآمال لكويت الخير والمحبة والأمة العربية والإسلامية، سائلا المولى عز وجل مع قدوم العيد السعيد أن يحفظ سموه من كل مكروه وأن ينعم سبحانه على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وطول العمر، داعيا العلي القدير أن يديم على الوطن الغالي والمواطنين والمقيمين الكرام، نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله ورعاه.



وبعث محافظ الأحمدي ببرقيتي تهنئة بالمناسبة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، هنأ سموهما فيهما بالعيد المبارك، آملا أن ينعم المولى سبحانه وتعالى على الكويت الحبيبة بالمزيد من التقدم والتطور والازدهار على الصعد كافة وفي مختلف المجالات. كما توجه المحافظ بالتهنئة إلى أهل الكويت جميعا والمقيمين على ارضها الطيبة، مبتهلا إلى المولى جل وعلا ان يتقبل طاعات الجميع وأن يعيد علينا جميعا هذه المناسبات السعيدة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية والعالم اجمع بالخير العميم واليمن والبركات وتحقيق الآمال والطموحات، انه سبحانه نعم السميع المجيب.