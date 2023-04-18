قال رئيس مجلس الأعمال الكويتي فراس السالم إن الاتفاقية ما بين مؤسسة موانئ الكويت وموانئ أبوظبي اتفاق تاريخي سيعزز من التبادل التجاري بين البلدين والتعاون الاقتصادي الخليجي الشامل.



وأضاف أن ربط ميناء الشويخ وميناء الشعيبة مع ميناء الشيخ خليفة في أبوظبي سيخدم الصادرات والواردات الكويتية بالمقام الأول، وسيعزز من التبادل التجاري الذي بلغ العام الماضي أكثر من 10 مليارات دولار ما بين الإمارات والكويت، ارتفاعا من 6 مليارات دولار في العام 2017.



وتابع: الإمارات تعتبر من أكبر خمسة شركاء تجاريين للكويت وهي من أحد أهم الأسواق الاقتصادية في الشرق الأوسط ومركز تجارة عالمي، لافتا إلى أن قطاع الموانئ مفيد جدا للاقتصاد الكويتي، فهو يقلل من تكاليف الشحن مع ازدياد الحجم المعروض والخدمات من الشحن البحري.



وأشار إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي بات لديها توسع كبير في منطقة الشرق الأوسط.