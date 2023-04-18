

مفرح الشمري



من الأعمال الكوميدية المعروضة حاليا مسلسل «فنطاس» الذي يعرض حصريا على شاشة ابوظبي، مسلسل «خفيف على القلب» ويحمل رسائل هادفة من خلال احداث حلقاته المناسبة لجميع افراد الأسرة، وذلك من خلال القضايا التي يطرحها بأسلوب كوميديا الموقف، قضايا نعاني منها بالواقع وتحاول السلطات الأمنية محاربتها بشتى الطرق، مثل قضايا غسيل الاموال والمشاريع والشركات الوهمية وقضايا العلاقات الانسانية المبنية على المصالح بالاضافة الى كشفه لسلوكيات وأخلاق الناس في تعاملهم مع بعضهم بعضا، والتي سلط المسلسل الضوء عليها من خلال ابطاله «فنطاس» طارق العلي و«منصور» خليل الرميثي، بالاضافة الى تسليط الضوء على قضايا اخرى منها عصابات تهكير الحسابات والشركات، والشركات العقارية التي تقع خارج حدود العالم العربي بالاضافة الى قضية المسلسل الحقيقية المتمثلة بشخصية «فنطاس»، التي يجسدها بطل المسلسل د.طارق العلي، الرجل البخيل وتعامله داخل بيته وخارجه والذي تسعى اسرته من خلال حلقات المسلسل إلى تغيير سلوكه إلى الأفضل.



يشارك في العمل إلى جانب طارق العلي وخليل الرميثي، الفنانون: ميس كمر، شهد سلمان، مدحت اسماعيل (تيخة)، شهاب حاجية، ميثا محمد، أمير مطر، وروان العلي، فيصل السعد وآخرون.



المسلسل من تأليف عبدالله بالعيس، عاطف عبدالدايم وأحمد فارس، ويتصدى لإخراجه محمود الدوايمة.