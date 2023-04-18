

القاهرة - محمد صلاح



رفضت الفنانة ريهام عبدالغفور الرد على تصريحات أطلقها المنتج أحمد السبكي بعد اعتذارها هي والفنانة روبي عن المشاركة في الموسم الثاني من مسلسل «رمضان كريم»، الذي يعرض حاليا ضمن موسم رمضان، وقالت إن كلام السبكي ضايقها جدا، ولكنها لن ترد على شخص في عمر والدها.

وأضافت ريهام، خلال استضافتها في برنامج «حبر سري»: «الحاج أحمد زي أبويا، حتى لو حسيت التصريح مش لطيف وأكيد اتضايقت، أكيد مش هرد على حد قد أبويا»، بحسب تعبيرها.

وعن تساؤل السبكي عن سبب ظهور النجوم المعتذرين في بطولة مسلسلات مطلقة خلال شهر رمضان، ذكرت أن القنوات هي الجهة التي تسأل عن الأمر، مؤكدة أنها تسعى لتقديم أفضل ما عندها عند المشاركة في عمل فني، ثم يأتي النجاح بتوفيق من الله، مشيرة إلى أنها وفقت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وتشعر بالرضا وأنها في نعمة، مؤكدة أن مسلسل «رمضان كريم» من الأعمال الناجحة بصورة كبيرة.