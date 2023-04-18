

طارق عرابي



عقدت شركة طفل المستقبل أمس اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك بنسبة حضور بلغت 71.245%، حيث وافقت على جميع البنود الواردة على جدول أعمالها ومنها توزيع 6% نقدا أي 6 فلوس لكل سهم عن عام 2022.



وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية للشركة، أكد رئيس مجلس إدارة شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية وائل الخالد أن المجموعة شهدت في 2022 نموا وتطورا كبيرا في عملها خاصة بعد عودة النشاط الترفيهي في سبتمبر 2021، كما أن الشركة عززت تواجدها لتصبح واحدة من أكبر الشركات المتخصصة بعالم الترفيه المتميز في السوق على المستويين المحلي والإقليمي.



وأضاف أن الإنجازات التي تحققت خلال عام 2022 تعكس مدى إصرار الشركة في المحافظة على ريادتها في مجال صناعة الترفيه العائلي الآمن في الصالات المغلقة والمدينة المائية الترفيهية، وذلك رغم الركود الاقتصادي، حيث استطاعت تحقيق نتائج جيدة والتي ظهرت جليا في نتائج أعمال السنة المالية 2022.



وأشار إلى أن الإدارة التنفيذية وتحت إشراف وموافقة مجلس الإدارة قامت خلال العامين الماضي والحالي بتنفيذ الخطة التطويرية الشاملة لكل فروع وأنشطة الشركة، وخلال عام 2022 تم افتتاح فرع كارتون نت وورك بمساحة 3000 م، وافتتاح جزئي للمدينة المائية (بى زيرو)، ومن المتوقع الانتهاء من الافتتاح الكامل للمدينة المائية خلال 2023.



وأكد أنه تم توجيه فريق العمل بالشركة للبحث عن فرص استثمارية بديلة مساندة للقطاع الترفيهي لتنويع مجالات ومصادر دخل الشركة، وكذلك العمل على إعداد الدراسات اللازمة للأسواق، وسيتضح أثر تلك القرارات في الفترات المستقبلية.



وخلال استعراضه للبيانات المالية لعام 2022، اكد الخالد نمو الإيرادات التشغيلية ما يعكس تحسن الأداء التشغيلي للشركة مقارنة بعام 2021، لاسيما بعد تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 (الإيراد من العقود مع العملاء)، كما شهدت الشركة زيادة في المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 41%، وذلك بسبب عودة افتتاح النشاط الترفيهي بتاريخ 1 سبتمبر 2021.



بدوره، أشار إلى الرئيس التنفيذي للشركة فيصل الحوطي قيام الإدارة التنفيذية وتحت إشراف وموافقة مجلس الإدارة بتنفيذ الخطة التطويرية الشاملة لكل فروع الشركة، مبينا انه بنهاية عام 2019 استطاعت شركة الجزيرة المشروعات الترفيهية توقيع عقد استغلال الموقع الكائن بمنطقة الواجهة البحرية لتشغيل (المدينة المائية) موقع رقم (ح-1) مع شركة المشروعات السياحية، وذلك بعد فوزها بالمزايدة، ما سيكون له أثر إيجابي مستقبلي، كما قامت الشركة ببداية أكتوبر 2022 الماضي بافتتاح تجريبي للمرحلة الأولى بالمدينة المائية. ومن المتوقع الانتهاء من التطوير والافتتاح خلال عام 2023.



وأضاف انه بنهاية عام 2022 قامت إحدى الشركات التابعة بالمملكة العربية السعودية شركة أرض الفرح الترفيهية بالبدء في تطوير فرع منطقة ينبع، ومن المتوقع الانتهاء من عملية التطوير وإعادة الافتتاح خلال النصف الأول من العام 2023، هذا بالإضافة إلى قيام فريق العمل بالشركة بالبحث عن فرص استثمارية مساندة للقطاع الترفيهي لتنويع مجالات ومصادر دخل الشركة، والعمل على إعداد الدراسات اللازمة لفتح نشاطات جديدة والفرص الجديدة.



ولفت الحوطي الى انه وخلال عام 2022 وافقت الجمعية العامة العادية لإطفاء جميع الخسائر المتراكمة والبالغة 5.5 ملايين دينار عن طريق الاحتياطات وعلاوة الإصدار.