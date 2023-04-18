عادل الماجد: العام الحالي شهد إطلاق هوية البنك الجديدة.. لمواكبة النمو والتطور الذي نعيشه

«Nomo Bank» بدأ خطوات التوسع بأسواق المنطقة.. وتحقيق المزيد من الانتشار عالمياً



أعلن بنك بوبيان عن نتائجه المالية لفترة الربع الأول من عام 2023، حيث حقق أرباحا تشغيلية بلغت 27.6 مليون دينار، كما حقق البنك أرباحا صافية بلغت 20.6 مليون دينار بزيادة 22% على العام الماضي وبلغت ربحية السهم 4.4 فلوس.



وتعليقا على النتائج المالية للبنك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد: «كانت أرباحنا للربع الأول جيدة وهو ما يبشر ببداية إيجابية للعام الحالي، راجين العلي القدير أن يكون عام خير على الجميع.

وبطبيعة الحال كان من الضروري تجنيب مخصصات تحوطية إضافية لدعم المركز المالي للبنك وزيادة القدرة على مواجهة التداعيات المستقبلية للتطورات الإقليمية والعالمية».



واستعرض الماجد أبرز الأرقام التي حققها «بوبيان» خلال الربع الأول، حيث زادت أصول البنك إلى 8 مليارات دينار بنسبة نمو 8% مقارنة بالعام السابق، كما بلغت محفظة التمويل 6 مليارات دينار بنسبة نمو 5%، وبلغت الإيرادات التشغيلية 52.6 مليون دينار بنسبة نمو 6%، كما ارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 11.4%.



الهوية الجديدة للبنك



وقال الماجد ان العام الحالي شهد إطلاق البنك لهويته التجارية الجديدة تحت عنوان «كل ما هو ممكن» والتي تأتي مواكبة لنجاح وانجازات البنك خلال السنوات الأخيرة وطموحاته التي يسعى إلى تحقيقها مستقبلا.



وأضاف أن عملية تطوير الهوية التجارية جاءت لتواكب النمو والازدهار وتعبر عن الطموح والشغف لتكوين علاقة قوية بين العملاء وتطوير الرسائل الموجهة لمختلف شرائح العملاء، لذلك تم تطوير الشعار وإعادة صياغة الرسالة والرؤية والقيم الأساسية لبوبيان.



وخلال العام الحالي واصل بوبيان تربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت بحصوله على جائزتين من مؤسسة «سيرفس هيرو» العالمية المتخصصة بقياس مستوى رضا العملاء كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الثالث عشر على التوالي منذ عام 2010 والأول في خدمة العملاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت.



وقال الماجد «نفتخر بتحقيق هذا الإنجاز الذي يؤكد التزامنا في بنك بوبيان للوصول لأعلى مستوى من رضا عملائنا الذين نتواصل معهم باستمرار لضمان تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة تناسب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم وهو ما رفع سقف التحديات أمامنا لتقديم مستويات مميزة من الخدمة تفوق توقعاتهم».



وأضاف «حصولنا على الجائزة للعام الثالث عشر على التوالي جاء ليؤكد مدى الثقة التي أولاها عملاؤنا لنا ورضاهم عن الخدمة المقدمة والتي لم تتأثر على الرغم من ارتفاع عدد العملاء المستمر وهو ما يعد تحديا جديدا لموظفينا للحفاظ على نفس مستويات الخدمة.



وأكد الماجد «عززت استراتيجيتنا للتحول الرقمي وتفوقنا في تقديم الخدمات والحلول المصرفية الرقمية الرائدة مستوى رضا عملائنا عما نقدمه من خدمات وساهمت في نجاح تجربتهم المصرفية واثبتت ضرورة الاستثمار والتوسع في الخدمات الرقمية، مشيرا إلى أن بوبيان يتواصل بصورة دائمة مع عملائه من خلال دراسات واستطلاع آراء وتحليل بيانات لضمان الوصول إلى أعلى درجات الرضا وتطبيقها وفق المعايير الدولية».



«Nomo».. خدمات متكاملة



شهدت الفترة الأخيرة انفراد Nomo Bank البنك الرقمي من بنك لندن والشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان في إطلاق منتجات وخدمات جديدة تتساوى مع كبرى المؤسسات المالية وذلك استكمالا لاستراتيجيته الراسخة نحو تعزيز وتطوير بنية أعماله الرقمية الأساسية وضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية للأفراد بأفضل الحلول الرقمية التي توفر المزيد من السهولة والراحة والامان في حلول الدفع الرقمية.



وانطلاقا من استراتيجيته للانتشار خليجيا وعربيا فقد قام البنك مؤخرا بإطلاق أولى مراحل هذا الانتشار عبر الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية مع بنك أبوظبي التجاري وذراعه الرقمية الإسلامية بنك الهلال لتقديم خدمات Nomo Bank في دولة الامارات العربية المتحدة، وهو ما يعد مرحلة مفصلية من مراحل تطور البنك وانتشاره حسب الخطة الاستراتيجية التي تم وضعها منذ تأسيس البنك قبل ما يقارب العامين.



وخلال العام الحالي، أطلق البنك منتج التمويل العقاري الذي يعد فرصة استثمارية مميزة لعملائه المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط لتحقيق احلامهم وامتلاك عقارات في المملكة المتحدة سواء بغرض الاستثمار والتأجير أو للسكن الخاص كونها تعتبر أحد أكثر أسواق العقارات جاذبية وأهمية في العالم في خطوة تعد نقلة مهمة في استخدام خدمات البنك الرقمية مما يوفر المزيد من السهولة والراحة والامان في حلول تمويل العقارات.



كما اطلق Nomo حسابه الجديد المتعدد العملات والذي يتيح لعملائه إنجاز معاملاتهم المصرفية بست عملات مختلفة وربطها مع بطاقة واحدة ليقدم بذلك حلا مصرفيا شاملا يجعل العملاء في غنى عن حمل عدة بطاقات مصرفية أو المبالغ النقدية للوصول إلى تجربة مصرفية عالمية مدعومة بأحدث التقنيات والابتكارات الرقمية.



اتفاقيات رقمية



وعلى الرغم من المنافسة الشديدة في سوق الخدمات المصرفية لاسيما الرقمية إلا ان بوبيان استطاع تطوير رحلته لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية وكذلك التقليدية التي تمثل حالة استثنائية، حيث أعلن بنك بوبيان عن طرحه بطاقة بوبيان فيزا نادي الواحة الرقمية مسبقة الدفع بالتعاون مع الخطوط الجوية الكويتية لتكون بذلك أول بطاقة رقمية من نوعها في الكويت يقدم من خلالها حلولا مبتكرة لشريحة عملائه من محبي السفر وإتاحة الفرصة لهم بجمع الاميال مقابل انفاقهم داخل الكويت أو خارجها.



كما أعلن البنك عن تعاون مشترك مع تطبيق الحسبة العقارية يقدم من خلالها خدمات مميزة لعملائه من خلال استخدام أفضل الحلول التقنية الحديثة لتسهيل وصولهم إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالسوق العقاري الكويتي.



كذلك وقع بوبيان اتفاقية شراكة استراتيجية مع تطبيق Baims، احد المشاريع الكويتية الناشئة في مجال التعليم عن بعد لضمان حصول عملاء PRIME من طلبة الجامعة وأبنائنا من طلبة المرحلة الثانوية الحصول على مجموعة مميزة من العروض على الدورات والدروس مع توفير خدمات تعليمية متكاملة تم تصميمها بحسب مناهج الدراسية بالإضافة إلى تمكينهم من التواصل مع مدرسين معتمدين وذوي خبرة كبيرة بما يضمن تطوير حلول جديدة تناسب احتياجات الطلاب



وخلال العام الحالي افتتح بوبيان فرعه الـ 46 على مستوى الكويت في منطقة الدعية ليقدم بذلك منظومة مصرفية متكاملة وصولا بالخدمات إلى مختلف فئات العملاء تفعيلا لمبدأ الشمول المالي الذي يعد أحد أهم استراتيجيات البنك والذي يوليه البنك أهمية قصوى.



رقمنة خدمات الشركات



من ناحية أخرى، استمر بنك بوبيان في استقطاب المزيد من الشركات في السوق المحلي بجميع قطاعاته من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية والحلول المميزة التي تلبي كافة احتياجات عملاء الشركات، كما تحرص مجموعة الشركات على تطوير وتحسين المنتجات والخدمات بشكل رقمي متطور، ما يسهم في تدعيم وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.



وخلال العام الحالي، أعلن بنك بوبيان عن طرح خدمة جديدة تقدم لأول مرة في السوق المحلي والمتخصصة في التحصيل الفوري للمستحقات التجارية بالنسبة للموردين وتمديد فترة المدفوعات التجارية للمشترين مع إمكانية تحقيق عائد على تلك المدفوعات ما يتيح للعملاء إدارة السيولة بشكل أفضل من خلال تحسين القوائم المالية للشركات بنسب مالية مفضلة للتمويل وذلك من خلال حلول متكاملة تتمثل في المنصة الذكية لتمويل سلسلة التوريد.



الكوادر الوطنية.. الركيزة الأساسية



استمر بوبيان في دعم وتوظيف موارده البشرية وكوادره الوطنية، حيث استطاع البنك الوصول الى أعلى نسبة من العمالة الوطنية على مستوى القطاع الخاص تجاوزت 80% مع الاستمرار في تمكين المرأة التي بلغت نسبتها في البنك 26% مع وصول العديد من السيدات الى مناصب قيادية في البنك».



المسؤولية الاجتماعية.. وبرامج شهر رمضان



استمر بنك بوبيان، كعادته سنويا، في تقديم العديد من المبادرات والبرامج التي تتناسب وشهر رمضان المبارك، وفي خطوة تعزز دعم ونشر كتاب الله بين جموع المسلمين في الكويت والمنطقة والعالم، اطلق بنك بوبيان تطبيق مصحف الكويت للقراءات العشر بالتعاون مع الهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما اعتمادا على التقنيات الحديثة التي تكفل وصوله إلى الملايين بالشكل الذي يحقق لهم الاستفادة المرجوة.

ويعد تطبيق مصحف الكويت للقراءات العشر كأول تطبيق رسمي من نوعه على مستوى الكويت والعالم يأتي لخدمة القرآن الكريم وعلومه، وترجمة معانيه وتفسيره، وحماية النص القرآني من التحريف لتوثيق العلاقة بالقرآن الكريم تلاوة.



كما تم الإعلان عن الشراكة مع «مسجد الدولة الكبير» من خلال استضافة غالبية فعاليات برنامج البنك للشهر الفضيل وإقامتها بالمسجد مثل مسابقة «رتل مع بوبيان» للقرآن الكريم ومبادرة «نقصة بوبيان» وإفطار الصائم، بالإضافة إلى خدمة وضيافة المصلين خلال العشر الأواخر بمشاركة مجموعة من موظفي بوبيان المتطوعين من مختلف الإدارات لدعم جهود القائمين على تنظيم صلاة القيام في المسجد الكبير.



واستمرت حملة (خطوات بوبيان) لاستكمال رسالتها التشجيعية للمواطنين والمقيمين على ممارسة رياضة المشي خلال شهر رمضان المبارك من خلال تواجد متطوعي البنك في مول العاصمة، على ان يخصص عائد الحملة إلى استمرار إجراء عمليات إعادة البصر في أفريقيا خلال حملة «نور بوبيان».



5 أهداف وراء إطلاق الشعار والهوية الجديدة للبنك



1 ـ مواءمة ودمج ثقافتنا بسلاسة.



2 ـ إلهام واستقطاب الكفاءات والحفاظ عليها.



3 ـ توثيق الروابط مع عملائنا.



4 ـ تعزيز قدرتنا التنافسية.



5 ـ العزيمة ـ التمكين ـ الابتكار... أهم قيمنا.



أسرع العلامات التجارية نمواً في الكويت بنسبة 33%



صنفت مؤسسة براند فاينانس العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية كأسرع العلامات التجارية نموا في الكويت بنسبة 33% من حيث قيمتها السوقية لعام 2023



ويطمح بوبيان لأن يصبح بنك لندن والشرق الاوسط البنك الإسلامي المفضل لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة حيث تم وضع مجموعة من المبادئ الرئيسية ضمن استراتيجية التحول الخاصة بالبنك بعد الاستحواذ، من بينها بناء علامة تجارية مستدامة تركز على العملاء ومنسجمة مع مجموعة بنك بوبيان.