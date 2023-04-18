

في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج عن فوز دانه حامد اسماعيل بهمن بجائزة 100 ألف دينار، في السحب الربع السنوي لحساب مليونير الدانة، والذي جرى يوم الخميس الماضي بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة ارنست أند يونغ.



ويواصل «مليونير الدانة»، حساب السحوبات والتوفير الأكثر شعبية في الكويت صنع المليونيرات منذ انطلاقته في 1998، إذ يفخر بنك الخليج بإضافة مليونيرين جديدين إلى قائمة المليونيرات في البلاد سنويا.



للسنة السابعة عشرة على التوالي، يفخر حساب مليونير الدانة بتتويج مليونيرين في السحبين الكبيرين بقيمة 1.5 مليون دينار ومليون دينار وفائزين في سحبين بقيمة 100 الف دينار لكل منهما، و10 فائزين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهما.



وفي الوقت الذي يترقب فيه عملاء حساب مليونير الدانة الإعلان عن اسم الفائز أو الفائزة بجائزة المليون دينار في 13 يوليو المقبل، مازالت فرصة الإيداع والتأهل لجائزة المليون ونصف مليون قائمة حتى 30 سبتمبر 2023.



ويعتبر «الخليج» البنك الوحيد في الكويت الذي يضيف للمجتمع مليونيرين سنويا، إذ يمنح عملاء حساب الدانة فرصة الفوز بمليون دينار، والتي أعلن الفائز فيها في يوليو الماضي، فيما سيتم إعلان الفائز بجائزة 1.5 مليون دينار في السحب السنوي الكبير في 18 يناير 2024.