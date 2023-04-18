

إثر انطلاقته الناجحة في سبتمبر من العام الماضي، نظم بنك برقان ثاني جلسات برنامجه الحواري «Burgan Talk» في وقت سابق هذا الشهر، وذلك بمشاركة سارة الصايغ إحدى أبرز المواهب ضمن برنامج «رؤية» التطويري. وتشكل مبادرة «Burgan Talk» جزءا من الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك لتحفيز وإلهام موظفيه بهدف الوصول إلى أفضل مستوى من قدراتهم وتطوير مهاراتهم على الصعيد الشخصي.



وخلال حديثها الذي وجهته إلى الحضور الذي ضم 50 موظفا، اختارت الصايغ مشاركة قصة التحديات والإنجازات في مسيرتها - إلى جانب تجربتها في ملاحقة العواصف وهي هواية تحمل العديد من التحديات والمكافآت الفريدة، والتي أصبحت أكثر صعوبة، نظرا لقلة تواجد المرأة فيها. وتمت استضافة جلسة النقاش في المقر الرئيسي للبنك وبثها مباشرة على إنستغرام، لضمان وصولها إلى نطاق أوسع من المهتمين وإلهام شريحة أكبر.



وفي حوارها، قالت الصايغ: «نشهد اليوم مبادرات متنوعة تهدف إلى تشجيع المرأة على المشاركة في العديد من المهن والرياضات وحتى الهوايات، أكثر من أي وقت مضى، وهذه فرصة كبيرة للكويت من أجل تحقيق النمو والازدهار على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، إذ يمكن لكل امرأة أن تأتي بمنظور فريد ومزايا متجددة لا تضاهى ولا تقدر بثمن، لتكون خطوة متقدمة في غد أفضل».



وفي معرض تعقيبه على حديث الصايغ، قال بشار القطان، مدير أول - تمكين الكفاءات في بنك برقان: إن التمكين والشمولية هما من القيم الأساسية التي نتبناها بشكل دائم في ممارساتنا وثقافتنا الداخلية في برقان. ومن بين القنوات المتنوعة التي ابتكرناها في البنك لنشر رسالة الشمولية، نفتخر كثيرا ببرنامج Burgan Talk الذي يتيح لنا تقديم العديد من الشخصيات الطموحة والملهمة من داخل مجتمعنا الكبير.