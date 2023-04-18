

أعلن بنك وربة عن أسماء الفائزين بسحب السنبلة الكبير عن الربع الأول لعام 2023، وذلك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة عبر إذاعة 360FM.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال السحب، فقد توج: هشام عبدالمحسن محمد الغانم بالجائزة الكبرى والبالغة 250 الف دينار، وبالنسبة لبقية السحوبات فقد توج بها 10 فائزين لكل فائز مبلغ 1000 دينار بإجمالي 10 آلاف دينار، وهم: خالد ناصر عبدالله العتيبي، طارق روضان عبيد الشمري، عبير دخيل مرشاد العسعوسي، حمود محمد حمود الهاجري، حمد معيوف جابر عويد، عبدالله عبدالعزيز فاضل محمد، طلال صعفق عبود الظفيري، فايز براك عطا الله العازمي، سليمة أحمد الحاج محمد خضر، ثريا بيجم عبدالقادر.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ في سحب السنبلة للأطفال الشهري، فقد توج 7 فائزين في الجائزة، حيث حصل الفائز الأول على مبلغ 1000 دينار، وهو: محمد أحمد محمد الأنصاري، بينما حصل الفائز الثاني على مبلغ 500 دينار وهو: نافل إبراهيم نافل الدويلة، بينما حصل الفائزين من الثالث حتى السابع على 100 لكل منهم، وهم: الزين محمد مزيد المزيد، هيف بدر هيف الحجرف، أفنان خالد علي العتال، لمار حمد خالد اشقير، زايد مترك زايد العجمي.