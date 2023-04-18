

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن أسماء العملاء الرابحين في سحب حملة «فتح حساب الدروازة إلكترونيا» خلال شهري فبراير ومارس، حيث فاز كل من العميل راشد فالح راشد التميمي والعميل ناصر هليل شمشير العنزي. وتأتي هذه السحوبات بعد تجديد البنك حملته المصممة لتوفير تجربة مصرفية رقمية مميزة، ومكافأة عملاء البنك ممن فتح حساب الدروازة إلكترونيا عبر المنصات الرقمية، سواء عبر «KIB أونلاين» أو تطبيق «KIB موبايل».



وفي هذا الصدد، أكد مساعد المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، نواف الخريف أن سحوبات وجوائز هذه الحملة المجزية تساهم في تحفيز عملائنا على تبني ثقافة الادخار، من جهة، والاستفادة من حلول البنك الرقمية المبتكرة، من جهة ثانية، مشيرا إلى نجاح حساب الدروازة، الأقوى من نوعه في الكويت، بفضل فريق عملنا المحترف وجهوده المتفانية، إضافة إلى ولاء عملائنا الدائم.



وأضاف: جاء تطوير هذه الحملة في خطوة فريدة من نوعها من KIB، تؤكد ريادته في ابتكار وتقديم تجربة مصرفية متكاملة الأركان تتمتع بمقومات مميزة، تركز بشكل محوري على العميل وتلبي متطلباته من جميع الجهات، فقد نجحت تجربة هذه الحملة في أن تجمع بين كل من، أولا: الكفاءة والسرعة في الاستخدام الرقمي للخدمات، ثانيا: القيمة المضافة التي تقدمها المكافآت، وأخيرا وليس آخرا، تحقيق أقصى استفادة من أقوى منتج مصرفي، وهو حساب الدروازة الجديد.