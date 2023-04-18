

تحرص Ooredoo الكويت على تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، ومن ضمنها خدمة Google Pay عبر تطبيق My Ooredoo، وتفخر Ooredoo الكويت بأن تكون أول شركة اتصالات في الكويت تعلن عن إطلاق خدمة Google Pay عن طريق تطبيق Ooredoo الخاص بها لتواكب شعارها (طور عالمك)، وبذلك تكون سباقة في تقديم هذه الخدمة التي طال انتظارها بشكل يوفر لعملاء Ooredoo سهولة اجراء العمليات المالية الفردية اليومية من دون أي تعقيدات. وGoogle Pay هي ميزة فريدة تقدمها Google على أجهزة Android الخاصة بها مما يتيح للعملاء دفع فواتيرهم أو إعادة تعبئة خطوطهم أو شراء أي عرض من خلال تطبيق Ooredoo بنقرة واحدة دون الحاجة إلى مسح أو إضافة بطاقات السحب الآلي أو بطاقات ائتمانية جديدة.



وقال ناصر العبدلله، مدير إدارة الاتصال التسويقي ووسائل التواصل الاجتماعي في Ooredoo الكويت تعليقا على الانجازات المهمة: مع ازدياد عدد مستخدمي أجهزة Android، تزداد الحاجة الى توفير الخدمات الخاصة مثل Google Pay، إذ ستتيح هذه الخدمة تسهيل تجرية المستخدم بشكل كبير. وعلاوة على ذلك، أبدت Ooredoo اهتماما مستمرا بالتطورات الرقمية التي أظهرتها التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء الدولة والمنطقة، بما في ذلك الدعم الذي أبدته السلطات التنظيمية، مثل بنك الكويت المركزي، الذي قام بمراقبة وتقديم التقنيات والخدمات بعناية مما أدى إلى زيادة الكفاءة في الحياة اليومية للأفراد.



وأضاف: سنواصل في تطوير الخدمات وتقديم أحدث التقنيات في سوق الاتصالات، وأهم من ذلك، نحرص في شركة Ooredoo على إثراء حياة عملائنا الرقمية بأكبر شكل ممكن من خلال تمكينهم في تجربة خدمات الاتصالات بأسلوب حديث ومتطور.



وقد شهد هذا العام تطورا مستمرا في Ooredoo بشكل ينعكس أيضا على تطوير كل ما يخص عملاءها، واستراتيجيتها التي تجعل من تجربة العملاء مختلفة ومميزة عن كل ما يقدمه السوق.



وتعمل Ooredoo الكويت على مدار الساعة على إثراء التجربة الرقمية للعملاء من خلال شبكة اتصالات غنية ومتطورة تكنولوجيا، بابتكار وتوفير واعتماد أحدث الميزات، ومن هنا جاء تقديم Google Pay، وهي واحدة من أحدث الميزات التي تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع لعملائها بكفاءة من خلال هذه الخاصية.