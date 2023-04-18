استهدفت القوات الأميركية فجر امس قياديا في تنظيم «داعش» في شمال سورية كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات في الشرق الأوسط وأوروبا، وفق ما أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأميركي (سنتكوم)، مرجحة مقتله. وقال قائد القيادة الوسطى مايكل كوريلا إن العملية التي شنتها قواته بواسطة طائرة مروحية أسفرت «على الأرجح عن مقتل الشخص المستهدف»، كما أوقعت «قتيلين مسلحين آخرين» في المكان.



وأوضحت «سنتكوم» أن القيادي البارز المستهدف كان «مسؤولا عن التخطيط لهجمات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا».



وقال كوريلا في البيان إن التنظيم الارهابي «لايزال قادرا على شن عمليات في المنطقة ويريد أن يضرب أيضا خارج الشرق الأوسط».



ولم تسفر العملية عن مقتل أو إصابة أي جندي أميركي أو مدنيين، وفق «سنتكوم».



ووقعت العملية وفق وكالة «فرانس برس» والمرصد السوري لحقوق الإنسان في قرية السويدة بالقرب من مدينة جرابلس الحدودية في منطقة واقعة تحت سيطرة فصائل سورية.