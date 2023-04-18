

القاهرة - ناهد إمام



اطمأنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، على أوضاع الطلبة المصريين بالسودان في ظل حالة الاضطراب التي يعشيها البلد الشقيق، وذلك في إطار متابعة وزارة الهجرة المستمرة على مدار الساعة لوضع الجالية المصرية والموقف هناك.



جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقدته الوزيرة عبر الفيديو «كونفرانس» مع 100 من الطلبة المصريين بالسودان وعدد من أولياء الأمور، للاستماع إليهم.



وأكدت الوزيرة أن هناك تنسيقا مستمرا مع الخارجية المصرية والسفارة المصرية والقنصلية بالسودان، بجانب التواصل مع ممثلي مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج «ميدسي»، وكذلك رموز الجالية بصورة مباشرة، لضمان سلامة أبناء الجالية المصرية بالسودان، وبشكل خاص الطلاب المصريين الدارسين، مع اقتراب موعد الامتحانات.



وأشارت إلى أننا سندرس كل السيناريوهات والبدائل، حرصا على مستقبلهم، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يصلنا أي تأكيدات لوفاة أو إصابة أي طالب مصري خلال الأحداث التي تشهدها السودان، متمنية السلامة للجميع، ومطالبة الشباب بالالتزام منازلهم لحين استقرار الأوضاع.