أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس الرصاص الحي على شاب فلسطيني بالقرب من بلدة «بيت حنينا» شمال مدينة القدس المحتلة، والقريبة من حاجز «قلنديا» العسكري.



وزعمت شرطة الاحتلال أن أحد عناصرها أطلق النار على الشاب، لمحاولته إشعال النار في سيارة أحد المستوطنين في محيط البلدة سالفة الذكر. وقالت مصادر فلسطينية ووسائل إعلام إسرائيلية «إن الشاب المصاب حالته خطيرة». كما شنت قوات الحتلال حملة اعتقالات على مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة اعتقلت خلالها، 13 فلسطينيا.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أشخاص من بلدة «بيت ريما» شمال رام الله، وحي «أم الشرايط»، بمحافظة «رام الله والبيرة» بوسط الضفة، فيما جرى اعتقال اثنين من بلدة «دورا» جنوب محافظة الخليل، واعتقال شاب من البلدة القديمة بالمحافظة ذاتها الواقعة جنوب الضفة.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة «عصيرة» في شمال محافظة «نابلس» الشمالية، واعتقلت أسيرا محررا، وأوضحت أنه جرى اعتقال فلسطينيين اثنين من القدس، بوسط الضفة، وثلاثة من محافظة «بيت لحم» الواقعة إلى الجنوب من القدس. واعتقلت قوات الاحتلال، أسيرا محررا من محافظة «طولكرم»، الواقعة بشمال غرب الضفة الغربية. وذكرت مصادر في محافظة «جنين» الشمالية، أن قوات الاحتلال احتجزت 10 شبان من بلدة «يعبد» على حاجز عسكري قرب قرية «دير شرف» غرب «نابلس»، لبعض الوقت قبل أن تخلي سبيلهم، مشيرة إلى أن غالبية الذين جرى احتجازهم هم أسرى محررون.