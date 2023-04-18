

محمد بدري عيد



أثار تفجر الخلافات داخل المكون العسكري في السودان وتحولها إلى اشتباك مسلح قلقا عربيا وإقليميا ودوليا متزايدا من انزلاق هذا البلد العربي إلى مهاوي حرب أهلية لن تتوقف تداعياتها ـ إن وقعت ـ عند تدمير مستقبل السودان، لكنها ستتعدى ذلك إلى محيطه الإقليمي، وربما ستدفع إلى تورط قوى دولية كبرى في صراع على النفوذ من جديد في الشرق الأوسط وأفريقيا.



«الأنباء» استطلعت آراء خبراء استراتيجيين ومختصين في العلاقات الدولية والشؤون الأفريقية، لاستجلاء ملامح المشهد الراهن في السودان، وتلمس تداعياته، واستشراف مساره في المستقبل القريب، وفق المؤشرات الآتية:



«الأزمة ـ الحرب» وأمد زمني ممتد



بداية، قال الخبير الاستراتيجي د.ظافر العجمي إن التمعن في هدف كل طرف من طرفي «الأزمة ـ الحرب» الحالية في السودان، أي الجيش وقوات الدعم السريع، يجعلنا نتوقع أن يطول أمدها الزمني.



وأوضح العجمي: من المعروف أن الهدف هو أهم مبادئ الحرب والاقتتال، وفي الحالة السودانية الراهنة نجد أن هدف الجيش السوداني هو حل قوات الدعم السريع كونها تشكل قوة موازية للقوات المسلحة، في المقابل يتمثل هدف هذه القوات في السيطرة الكاملة على جميع مقار الجيش، وبالتالي فنحن إزاء معادلة صفرية، ما يعني ان القتال سيتواصل حتى يتمكن أحد الطرفين من إزالة الآخر والقضاء عليه نهائيا.



وبشأن التدخلات الدولية والاقليمية في الأزمة السودانية، رأى العجمي أنه لا توجد تدخلات خارجية واضحة ـ حتى الآن ـ ولم نلحظ دعما خارجيا لأي من الطرفين، لكن ذلك لا ينفي أن كلا منهما له تحالفاته وارتباطاته الدولية والإقليمية.



إذن، نستطيع القول إن التدخل الخارجي موجود لكنه لم يظهر عمليا، على الأقل في الوقت الراهن.



ومن ثم، لا نتوقع أن تمتد تداعيات «الأزمة ـ الحرب» جغرافيا إلى خارج حدود السودان خلال الفترة القريبة المقبلة، ما لم تحدث تطورات نوعية على الأرض تدفع الى تدخل خارجي قوي أو تلقي بتأثيرات الأوضاع إلى خارج الحدود السودانية.



تداعيات في الداخل وعلى الإقليم



من جهته، توقع أستاذ العلوم السياسية والدراسات الأفريقية في جامعتي زايد والقاهرة د.حمدي عبدالرحمن أن تكون هناك تداعيات بالغة الخطورة لحالة الاقتتال الراهنة في السودان، الذي يقع في منطقة مضطربة، على حدود البحر الأحمر والساحل والقرن الأفريقي، ما يجعل هذا البلد العربي ـ الأفريقي، بسبب موقعه الاستراتيجي وثروته الزراعية، عرضة لتدخلات القوى الإقليمية والدولية، في حال بقي الوضع الحالي مستمرا وممتدا.



بدوره، يتفق المحلل السياسي د.عايد المناع مع طرح د.عبدالرحمن، وحذر من مخاطر إفساح المجال للتدخلات الخارجية في السودان، خصوصا من جانب بعض القوى الإقليمية التي لديها مشاكل حدودية أو غيرها مع الخرطوم، وفي مقدمة هذه القوى اثيوبيا، وربما تشاد بدرجة او بأخرى.



ولم يستبعد المناع في الوقت ذاته، حدوث تفسخ وتمرد إقليمي في حال طالت الأزمة، خاصة من جانب الشرق الذي طالما هدد بالانفصال، ولذلك ربما يتحين فرصة انقسام المكون العسكري للإقدام على تنفيذ هذا الأمر.



الخليج العربي لن يتأثر



أما بخصوص مدى تداعيات الأحداث الحالية في السودان على منطقة الخليج العربي، فقد رأى المناع أنها ستكون محدودة للغاية من الناحية الاستراتيجية إن لم تكن منعدمة تقريبا، لافتا إلى أنه في حال طالت الأزمة فإن الخليج ربما يقلق بعض الشيء من احتمالات تأثير ذلك على أمن مصر القومي، نظرا للجوار الجغرافي المباشر بين البلدين.



لمن الحسم؟



ويتفق الخبراء على أن صعوبة التنبؤ حاليا بقدرة أي من طرفي الأزمة السودانية على الحسم النهائي والبات، وإن كانت المؤشرات الظاهرية الإجمالية تميل لصالح الجيش.



د.حمدي عبدالرحمن رأى أن الجيش السوداني، رغم إعلانه السيطرة على معظم مقرات الدعم السريع بما في ذلك قاعدة «كرري» المهمة، يواجه حربا غير متماثلة معها.



وأضاف: غالبا ما تتميز هذه الحروب بعدم وجود خطوط أمامية واضحة، حيث يندمج المقاتلون مع السكان المدنيين أو يستخدمون ساحات القتال غير التقليدية، مثل الحرب الإلكترونية أو حرب الشوارع والمدن.



من جانبه، رأى د.عايد المناع ان الجيش السوداني قادر على حسم الأوضاع في الخرطوم والمدن القريبة منها وربما خلال فترة زمنية قريبة بسبب امتلاكه الطيران الحربي الذي تفتقر إليه قوات الدعم السريع التي تبقى إلى حد بعيد ذات طابع بري محض، لكن المعضلة تبقى في الأقاليم الأخرى خاصة دارفور وكردفان ذات الطابع القبلي حيث تنتشر الإثنيات أو العرقيات المختلفة.



تعطيل المرحلة الانتقالية



خبيرة الشؤون الأفريقية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية د.أميرة عبدالحليم تتوقع ان تؤدي حالة «شبه الحرب الأهلية» بين الجيش والدعم السريع إلى تعطيل التحول الى الحكم المدني وإتمام المرحلة الانتقالية التي نص عليها الاتفاق الإطاري المبرم بين المكون العسكري والمدنيين في ديسمبر الماضي، والذي كان من المتأمل ان يحقق قدرا معقولا من الاستقرار للسودان تمهيدا لإجراء انتخابات.



من جهة أخرى، فإن الوضع الجديد سيجعل من الصعوبة بمكان على المكون العسكري ـ المنقسم على نفسه حاليا بل والمنزلق إلى اقتتال داخلي ـ إقناع الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة التي لم تكن قد وقعت على اتفاق أغسطس 2020، بالانضمام إليه حاليا.



وخلصت بالقول إن الاشتباك المسلح داخل المكون العسكري يهدد بنسف المرحلة الانتقالية ويقوض استقرار السودان.



السودان.. إلى أين؟



د.ظافر العجمي: أرى أن الأكثر حسما ومواءمة هو الدخول الديبلوماسي وليس التدخل العسكري العربي أو الافريقي أو حتى الدولي في الازمة السودانية الراهنة.



واتفقت معه د.أميرة عبدالحليم، مبينة أهمية تكثيف الجهود الديبلوماسية لحل الأزمة حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها أو احتواؤها، سواء من خلال «الآلية الثلاثية» التي تضم المبعوث الخاص للأمم المتحدة على السودان ومنظمة «الإيغاد» والاتحاد الافريقي، او عبر جهود «اللجنة الرباعية الدولية» التي تضم كلا من: المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية يمكن ان تلعب دورا إيجابيا مهما في هذا الإطار.