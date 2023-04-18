

يبدو ريال مدريد الإسباني المرشح الأقرب للوصول إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما يحل ضيفا على تشلسي في إياب ربع النهائي.



وتمكن النادي الملكي، حامل اللقب والرقم القياسي في المسابقة القارية العريقة، من الفوز ذهابا على ضيفه اللندني 2-0.



وكانت القرعة أوقعت الفائز من مواجهة ريال وتشلسي مع الفائز من مواجهة بايرن وسيتي، على أن تجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين الفائز في مواجهة نابولي وميلان الإيطاليين مع الفائز من مواجهة مواطنهما إنتر وبنفيكا البرتغالي.



وما يرفع أسهم ريال مدريد المعنويات المهزوزة لخصمه تشلسي الذي خسر المباراة الثالثة تواليا بقيادة مدربه المؤقت فرانك لامبارد، خليفة غراهام بوتر المقال من منصبه بسبب النتائج السلبية، عندما سقط أمام ضيفه برايتون 1-2 في الدوري المحلي.



ويبدو أن الإقالة لم تكن مجدية بل زادت الوضع سوءا، فتشلسي لم يفز في آخر 6 مباريات في مختلف المسابقات، ويعود انتصاره الأخير إلى 11 من مارس الماضي عندما تغلب على مضيفه ليستر سيتي 3-1.



وقال لامبارد عقب المباراة «لن أحاول تجميل أي شيء. يجب أن يكون هناك شعور بالفخر عندما تدافع عن ألوان تشلسي. كي نستعيد سمعتنا وتوازننا، نحتاج إلى طاقة جديدة. يجب أن تستعيدها».



لكن المهمة لن تكون سهلة أمام ريال مدريد الذي يعتبر الفوز بلقب المسابقة هدفا رئيسيا بالنسبة له هذا الموسم خصوصا بعد تلاشي حظوظه في الدفاع عن لقب الليغا.



واستعد النادي الملكي جيدا للمباراة بفوز مستحق على مضيفه قادش 2-0 في لقاء أراح فيه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ركائزه الأساسية، أبرزها البرازيلي فينيسيوس جونيور والألماني توني كروس.



وتتجه الأنظار اليوم إلى ملعب «دييغو مارادونا» في نابولي حيث القمة الثالثة بين صاحب الأرض وميلان في ثلاثة أسابيع.



وهذه أول مواجهة إيطالية في الأدوار الإقصائية منذ ديربي ميلانو في نصف نهائي 2005.



وخرج ميلان فائزا في المواجهتين السابقتين 4-0 في نابولي في الدوري و1-0 في سان سيرو في ذهاب دوري الأبطال.



واستعد نابولي وميلان للمواجهة المرتقبة بتعادلين مخيبين أمام هيلاس فيرونا 0-0 وبولونيا 1-1 تواليا في المرحلة الثلاثين من الدوري.



واستعاد نابولي خدمات هدافه النيجيري فيكتور أوسيميهن بعد تعافيه من إصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في نافذة المباراة الدولية نهاية الشهر الماضي أبعدته عن المباريات الثلاث الأخيرة، وسيكون سلاحا فتاكا في المباراة.



وأكد سباليتي أن أوسيميهن الذي دخل في ربع الساعة الأخير، سيبدأ أساسيا «يتمتع أوسيميهن بهذه القوة البدنية والسرعة.. بإمكانه أن يحمي الكرة، يستخدم رأسه أو يغير سرعته. لديه بدائل متعددة. انه الآن بطل بالنسبة لهؤلاء المشجعين وبالتالي هناك دائما موجة من الحماس حياله».