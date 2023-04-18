

قال نجم أرسنال بوكايو ساكا، بعد تعادل فريقه مع مضيفه وست هام يونايتد، 2-2 على ملعب لندن الأولمبي، ضمن لقاءات الجولة 31 لـ«البريمييرليغ».



ورغم تقدم أرسنال بهدفين عن طريق غابرييل جيسوس (7) ومارتن أوديغارد (10)، إلا أن وست هام عادل النتيجة عن طريق سعيد بن رحمة من ركلة جزاء (33) وجاردو بوين (54).



وكان بإمكان أرسنال أن ينهي المباراة قبل تعادل وست هام، لولا إهدار بوكايو ساكا ركلة جزاء في الدقيقة 51.



وكتب ساكا، عبر حسابه على «إنستغرام»: «بغض النظر عن النتيجة، سأقبل دائما مسؤوليتي، أقدم اعتذاري للمشجعين، سأفعل كل ما في وسعي لتصحيح الأمر».



وبتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 74 نقطة، في صدارة الترتيب، من 31 مباراة، بفارق 4 نقاط عن مانر سيتي الثاني، والذي تتبقى له مواجهة مؤجلة. واهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة أمس بتعادل أرسنال مع وست هام، إلى جانب تسليط الضوء على فوز مان يونايتد على نوتنغهام فورست.



وبنفس سيناريو مباراة ليفربول الماضية، فرط أرسنال في تقدمه بهدفين ليتعادل (2-2) أمام وست هام، على ملعب لندن الأولمبي. كما استعاد مان يونايتد المركز الثالث من نيوكاسل يونايتد، بفوزه على مضيفه نوتنغهام (2-0). وعنونت صحيفة «الغارديان»: «ضربة مطارق للقب.. أرتيتا يستفسر بشأن الصلابة الذهنية للفريق بعد الانهيار».



وفي الأعلى كتبت: «أنتوني يقود فريق تين هاغ لتخطي فورست والارتقاء في الجدول».



أما صحيفة «التايمز» «أرتيتا المحبط يلوم اللاعبين المتعثرين». كما عنونت صحيفة «ديلي ستار»: «لاعبو أرتيتا المتخبطين لا يستطيعون الحفاظ على التقدم».



بدورها، كتبت صحيفة «ديلي إكسبريس»: «ضربة المطارق.. أرتيتا يصفع تراخي المدفعجية بعد التفريط في التقدم بهدفين مرة أخرى».



وفي الجانب كتبت: «أنتوني يحصل على 10 من 10 من قبل مدربه».