حافظ فيلم «ذي سوبر ماريو براذرز. موفي» على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، في أداء قد يكون من بين الأفضل للأفلام المطروحة هذه السنة.



وحقق فيلم التحريك الذي تولت إنتاجه استديوهات «يونيفرسال» و«نينتندو» و«إلومينايشن» عائدات بلغت 347 مليون دولار منذ بدء عرضه خلال عطلة عيد الفصح في دور السينما في الولايات المتحدة وكندا، بحسب الأرقام الأولية التي أصدرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.



وحل ثانيا في الترتيب فيلم «ذي بوبس إكزورسيست» الذي يؤدي راسل كرو دور البطولة فيه، محققا 9.1 ملايين دولار، في نتيجة تظهر فارقا كبيرا عما حققه فيلم إحدى أشهر الشخصيات في تاريخ ألعاب الفيديو.



وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «جون ويك: تشابتر 4» مع عائدات بلغت 7.9 ملايين دولار. ويتولى كيانو ريفز في هذا العمل دور قاتل محترف يحارب مجموعة إجرامية دولية. وحقق الفيلم خلال الأسابيع الأربعة التي عرض فيها في صالات أميركا الشمالية 160 مليون دولار.