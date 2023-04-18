

محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص



نفذ رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي حملة أمنية ومرورية على المستهترين في منطقة صباح الأحمد السكنية اسفرت عن ضبط 5 احداث كويتيين يقودون سيارات من دون رخصة ويقومون بالاستهتار والرعونة، وتمت احالتهم الى نيابة الاحداث، كما تم تحرير 20 مخالفة مرورية قيادة مركبة من غير رخصة واستهتار ورعونة وتركيب عوادم للسيارات تصدر أصواتا مزعجة، وحجز 5 سيارات في كراج حجز المرور. من جانبه، أكد مصدر امني لـ «الأنباء» ان رجال دوريات اسناد مديرية امن الاحمدي تقوم ضمن خطتها الأمنية بشن حملات شبه يومية على المستهترين الذين يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وذلك للقضاء على هذه الظاهرة التي تزعج المواطنين والمقيمين.