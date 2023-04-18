

توفي عن 92 عاما عازف البيانو المتخصص في موسيقى الجاز والملحن وقائد الأوركسترا الأميركي أحمد جمال. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن أرملة الفنان لورا هيس هاي تأكيدها نبأ وفاته.

وأوضحت ابنته سمية جمال، في حديث إلى صحيفة «نيويورك تايمز»، أن والدها كان مصابا بسرطان البروستاتا. وكان أحمد جمال مصدر إلهام لموسيقيين شهيرين من أمثال عازف البوق مايلز ديفيس وعازف البيانو مكوي تاينر.

وولد العازف الأميركي في بيتسبرغ وكان يحمل اسم فريدريك راسل جونز قبل أن يعتنق الإسلام في العام 1950 ويغير اسمه. وحصد جوائز عدة خلال حياته المهنية التي امتدت على سبعة عقود.