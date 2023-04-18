

سعود عبدالعزيز



فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في قضية نصب واحتيال سجلت في مخفر شرطة القشعانية وأخذت رقم 31/2023 .



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر امني، إن مواطنا أفاد بأن آخر اتهمه بشراء 6 خيول لصالح شخص يدعى (أ.ب)، على أن يدفع مقابل الخيول 35 ألف دينار وذلك عقب نقل ملكية الخيول الى الشخص المعني، مشيرا الى أنه أوفى بإجراءات وعملية نقل ملكية الخيول وتواصل مع الشخص الذي اتفق معه لكن لم يجد أي التزام بما تم الاتفاق عليه.



وزود المبلغ رجال الأمن باسم المدعى عليه وكذلك كل البيانات المتعلقة بالشخص الذي نقل إليه ملكية الخيول الست.



هذا، وأحيل ملف القضية إلى المباحث لضبط المدعى عليه وعمل تحريات بشأن ملف قضية النصب والاحتيال.