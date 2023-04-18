عندما تطأ قدماك شوارع مدينة نبروه المصرية بمحافظة الدقهلية في دلتا النيل، يخيل إليك للوهلة الأولى أنك في منطقة ساحلية رغم أنها لا تطل على بحر، وذلك بسبب رائحة السمك المملح المنبعثة من محالها العديدة والذي يطلق عليه المصريون اسم «الفسيخ».



ويقول شريف اليماني البالغ من العمر 44 عاما، صاحب أحد أبرز محال بيع الفسيخ في نبروه، لوكالة «فرانس برس»، بينما يفتح برميلا خشبيا مغطى بالورق، «نبروه هي قلعة الفسيخ في مصر».



ويحتوي البرميل وعدد آخر من البراميل قربه، على كمية من الأسماك.



ويتابع اليماني «نحن نتقن هذه الصنعة، وأنا أعمل في هذا المجال منذ 26 عاما. تعلمتها على يد شقيقي الراحل الذي تجاوزت خبرته فيها أكثر من 40 عاما».



ويروي أنه منذ أكثر من مائة عام، كانت هناك ثلاث أو أربع عائلات بدأت حرفة تمليح الأسماك. ومع مرور الزمن، امتهن عدد كبير من السكان الصنعة، وأصبح الإقبال على شراء الفسيخ من نبروه سواء في الأعياد أو المواسم أو غيرها، جيدا للغاية، مضيفا «إننا نستقبل زبائن من جميع محافظات مصر».