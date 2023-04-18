أطلقت وزارة الإعلام الكويتية ممثلة في إدارة المعارض والإصدارات الإعلامية كتيبها التفاعلي حول حوكمة الأجهزة الإعلامية لتعريف موظفيها بمقتضيات وضرورة الحوكمة والامتثال لها.



وقال مدير إدارة المعارض والإصدارات الإعلامية أحمد الظفيري لـ (كونا) أمس، إن الكتيب يأتي ضمن أهداف الإدارة لجهة تثقيف الموظفين بمضامين استراتيجية الوزارة لاسيما فيما يتعلق بالشراكة والاستدامة.



وأوضح الظفيري أن الكتيب يحتوى على بيانات تثقيفية لمصادر إلكترونية فاعلة في إطار الحوكمة بشأن مزاياها وأهميتها ومعوقاتها ودورها في مكافحة التضليل الإعلامي.