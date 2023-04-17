ناصر العنزي



اقترب كاظمة كثيرا من المتصدر الكويت وأصبح الفارق بينهما نقطة واحدة وذلك بعد تخطيه السالمية بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب ثامر في ختام الجولة ال4 لدوري زين.



وبذلك أصبح للبرتقالي 39 نقطة فيما تجمد رصيد السماوي عند 24 نقطة في المركز السادس.



وظهر كاظمة الطرف الأكثر هجوما في الشوط الأول رغم غياب هدافه شبيب الخالدي عن المباراة بسبب الإصابة ولكن بديله عقيل الهزيم قام بدوره على أكمل وجه وسجل هدف التقدم بعدما حول كرة بندر بورسلي بطريقة جميلة داخل مرمى عبدالرحمن الفضلي 18 ، ولم يقف البرتقالي مكتفيا بالهدف بل هاجم خصمه بشكل منظم معتمدا على تحركات خط وسطه المكون من حمد الحربي وابوبكر سيليا وناصر فالح وجاي ديمبلي وحصل لاعبوه على فرصتين مثاليتين لم يتعامل معهما ديمبلي وبورسلي بشكل جيد، في حين أحسن دفاع البرتقالي بقيادة ميشيل ميلاد وعماد الدين غزي في رد محاولات الخصم ، أما السالمية فقد لعب بتشكيلة غاب عنها جمعة سعيد المتواجد في الدكة، وبدأ السماوي بالمهاجمين عذبي شهاب وكارلوس ريفاندس، وذهبت كل محاولات السالمية سدى لتهديد مرمى الحارس فيصل السبيعي.

وفي الشوط الثاني اخرج الحكم البطاقة الحمراء لمدافع كاظمة فهد المجمد بسبب الخشونة كعادته في تلقي البطاقات الحمراء، ثم أضاع كاظمة فرصتين سهلتين لتعزيز هدفه عن طريق ديمبلي وشريدة الشريدة وانقذ حارس كاظمة فيصل السبيعي مرماه من هدف بعد تسديدة فواز العتيبي فيما لم يستثمر لاعبو كاظمة فرصا للتسجيل مرة اخرى.

أدار المباراة الحكم القبرصي كريسوفالانتيس وأجاد في إداراتها.