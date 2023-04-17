وكالات: أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن سفير الاتحاد لدى الخرطوم تعرض لـ"اعتداء"، فيما تشهد البلاد حالة من الفوضى جراء الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وقال بوريل "تعرض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء في مقر إقامته"، مضيفا أن "هذا يشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية فيينا".

وشدد المسؤول الأوروبي على أن أمن المباني الديبلوماسية والموظفين هي المسؤولية الرئيسية للسلطات السودانية والالتزام بموجب القانون الدولي.



ودعا بشكل عاجل إلى وقف لإطلاق النار من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وإفساح المجال أمام جهود الوساطة.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إقناع كل جانب في النظر بجدية إلى وقف إطلاق النار لدواع إنسانية وتشجيع الحوار.