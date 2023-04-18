عبدالكريم العبدالله

في إطار تواصل ميكنة خدمات الوزارة، وتسهيلا على المواطنين، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبد الله السند، عن تدشين خدمة تقديم طلب العلاج بالخارج "أون لاين".

وأشار الدكتور السند إلى أن تقديم الطلب يكون عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة، ويتطلب استكمال البيانات الأساسية المطلوبة سواء كان المتقدم بالطلب صاحب العلاقة أو لغير صاحب العلاقة، ومتابعة خطوات التسجيل من اختيار اللجنة التخصصية في المستشفى التابع لها ملف المريض، والقسم الطبي المعني بالحالة، ورقم ملفه الطبي، على أن يكون الملف نشط في المستشفى ذاته، وتحميل تقاريره الطبية شرط أن تكون حديثه.



ولفت إلى موافاة الحالة عبر الإيميل بنتيجة كل الإجراءات المتبعة سواء في ما يخص موقف اللجنة التخصصية أو اللجنة العليا، أو متابعة الإجراءات مع المكتب الصحي في الخارج عند الموافقة على الطلب، بما في ذلك موعد مراجعة المستشفى في الدولة الموفد إليها، موضحا أن المرحلة الأولى للخدمة تشمل مركز الكويت لمكافحة السرطان، على أن تشمل بقية المستشفيات العامة والمراكز التخصصية الانضمام إلى الخدمة تباعاً بمشيئة الله.

وأكد السند أن تواصل ميكنة خدمات الوزارة بتوجيهات مباشرة من معالي وزير الصحة د. أحمد العوضي، وعبر الجهود الحثيثة لوكيل الوزارة لشؤون الصحة الرقمية السيد أحمد غريب، مثمنا في هذا الصدد التعاون الملموس لوكيل الوزارة لشؤون الخدمات الصحية الخارجية د. يعقوب التمار لإنجاز هذه الخدمة.