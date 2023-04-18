عبدالعزيز الفضلي

دعت مصادر تربوية عبر "الأنباء" طلبة المدارس إلى ضرورة الالتزام بالدوام اليوم الأربعاء وغدا الخميس، إضافة إلى دوام يومي الأربعاء والخميس المقبلين بعد عطلة عيد الفطر السعيد .

وطالبت المصادر أولياء الأمور بالتعاون مع الإدارات المدرسية وحث أبنائهم على الحضور إلى المدرسة، مشيرةً إلى أنه سيتم تطبيق النظم واللوائح الخاصة بالغياب في هذا الجانب .

وأضافت أنه لن يتم إعادة الدروس للطلبة المتغيبين، لافتةً إلى أنه من المؤكد بأن تحصيلهم العلمي سيتأثر في حال الغياب دون عذر مقبول .

وأوضحت أن الطلبة فقدوا الكثير من الأيام لعدم حضورهم المدرسة وآخرها يومي الأربعاء والخميس الماضيين بسبب عدم استقرار الأجواء لذلك لا يوجد تعويض لمن يتغيب .