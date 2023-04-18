بدوائر التسويق المحلي والتدريب والتطوير الوظيفي والصحة والسلامة والأمن والإطفاء

أحمد مغربي

أصدرت شركة البترول الوطنية تعميما بترقية 4 مدراء جدد في الشركة اعتبارا من 18 أبريل 2023.

وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية وضحة الخطيب، انه تم تعيين ثامر حمد النفيسي بوظيفة مدير دائرة التسويق المحلي، وتعيين خالد عبدالعزيز الغرير بوظيفة مدير دائرة التدريب والتطوير الوظيفي، وتعيين عمر أحمد الملحم بوظيفة مدير دائرة الصحة والسلامة والبيئة، وتعيين عوض سالم عوض بوظيفة مدير دائرة الأمن والإطفاء.