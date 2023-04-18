أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، توجيهاته بالإفراج عن جميع العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم.

وقالت رئاسة الأركان العامة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، إن هذه اللفتة الكريمة المعنوية تأتي إيمانا من الشيخ طلال الخالد بمشاركة أبنائه العسكريين أهاليهم خلال هذه المناسبة الكريمة.

وبهذه المناسبة هنأ الشيخ طلال الخالد منتسبي الجيش متمنيا من الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل قيادة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.