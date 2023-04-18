نستبشر خيراً بوزير الصحة بالإسراع بمخاطبة "ديوان الخدمة" لإقرارها

عبدالكريم العبدالله

دعا نائب رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة محمد العازمي، وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية إلى إقرار بدلات "العدوى - الخطر" للموظفين الإداريين، مؤكداً على أنها بدلات مستحقه لهم ، وذلك لما يتعرضون له من عدوى وخطر أثناء العمل في المراكز الصحية والمستشفيات وبقية الإدارات الأخرى في وزارة الصحة .

وقال العازمي في تصريح صحافي: نستبشر خيراً بوزير الصحة د.أحمد العوضي، بالإسراع بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية، حيث وعدنا عند اجتماع مجلس إدارة النقابة الأخير معه بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإقرار هذه البدلات المستحقة للإداريين.

واوضح أن الموظفين الإداريين يعتبرون خط الدفاع الاول في المرافق الصحية، وهم من يبدأون باستقبال المرضى والتعامل معهم بشكل مباشر.