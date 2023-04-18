محمد راتب

استقبل المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.مشعل القريفة في مكتبه بمبنى الهيئة سفير الجمهورية الإيطالية لدى البلاد كارلو بالدوتشي، وذلك لبحث مجالات التعاون الممكنة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين مناخ الزراعة بالكويت وتطوير الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي.

وقال القريفة في تصريح صحافي: إن إيطاليا تمتلك خبرات طويلة فيما يخص الاستصلاح الزراعي معتمدة على أحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن عدة محاور تناولتها زيارة بالدوتشي للهيئة تسق جميعها مع رؤية الكويت في الحفاظ على الأمن الغذائي وتعزيزه بكل السبل.

وأضاف أن السفير والوفد المرافق له قاموا بعرض مرئي لآخر المستجدات التقنية في تطوير بذور أكثر إنتاجية ومقاومة للمياه المالحة وقليلة الملوحة وكذلك إنشاء البنى التحتية لمزارع ذات إنتاجية مميزة، كما تم بحث إنشاء محطات الضخ بالطاقة الشمسية وأنظمة الري بالتنقيط وتوريد الآليات الزراعية.

من جانبه، أشاد السفير بالدوتشي بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بلاده مع الكويت، وبحفاوة الاستقبال من قبل مدير الهيئة م. مشعل القريفة، داعيا إلى أن تشمل مجالات التعاون مزيدا من تبادل الخبرات في الجانب الزراعي.

وأعرب عن أمله وسروره بزيارة وفد من الهيئة إلى الجمهورية الإيطالية والاطلاع عن كثب على أحدث السبل المتبعة لتطوير المنتجات النباتية، وكذلك مشاهدة ما تقوم به بعض الدول الخليجية من استصلاح الأراضي في إيطاليا والاستفادة مما تنتجه في توفير أفضل المنتجات وتوريدها.