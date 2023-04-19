يجوز القضاء

العام الماضي صمت 13 يوما، لم استطع إنهاء صيام رمضان بسبب الحمل ومرض السكري وابر الأنسولين 3 مرات في اليوم ولم أستطع قضاء بسبب الرضاعة وأريد إخراج المال؟

٭ إذا كنت تستطيعين الصوم فعليك القضاء، ولو متفرقا في أيام الشتاء، وإلا يجوز لك اخراج الفدية، والله الموفق.

أكمل صيامك

أنا صمت تطوعا ونسيت وشربت ماء فهل اكمل صيامي؟

٭ لا بأس في ذلك، وأكمل صيامك تقبل الله منا ومنكم.

الطعام في فمي

أردت الصيام وأنا أتناول السحور أذن الفجر فأخرجت اللقمة من فمي ولكن التي كانت في حلقي نزلت مع العلم انه يوم قضاء فهل أعيده ايضا، وشكرا لكم؟

٭ إذا كنت تستطيعين اخراج اللقمة فبلعتها فعليك قضاء يوم مكان يوم، وإن كانت في حلقك كما ذكرت فإنك لا تستطيعين اخراجها فلا شيء عليك. والله أعلم.

نزول الدم

صمت وبعد الافطار رأيت نزول دم لم أعلم به فما حكم الصوم؟

٭ إذا كانت هذه ايام عادتك فلا يصح لك هذا الصوم، وعليك اعادته، اذا كان فريضة، والله أعلم.