تقدمت إحدى الشركات بطلب الى المجلس البلدي بشأن السماح بإضافة نشاط الطيران الداخلي. وأوضح كتاب الشركة الذي سيعرض على اللجنة الفنية انه تم تأجير ارض في صباح السالم ق1 مساحة 1920 مترا مربعا لإنشاء واجهة سياحية فيها أول نفق هوائي داخلي يحاكي القفز المظلي بأعلى معايير السلامة، ومن خلاله يمكنك الطيران وممارسة هواية الطيران والتدريب على القفز المظلي وتدريبات الجيش، وتم إدراج رياضة الطيران الداخلي في الألعاب الأولمبية، وكذلك هناك أعلى حائط للتسلق في الكويت من أفضل شركة بالعالم لحوائط التسلق بسبب الجودة والأمان وهذا النوع من المشاريع تقوم بإنشائه الحكومات من الدول المجاورة لاستقطاب السياحة الداخلية والخارجية. لذلك، نطلب النظر فيما يخص هذا النوع من الأنشطة.



هناك كثير من الصعوبات التي واجهتنا في الاجراءات الحكومية والبلدية لعدم توافر هذا النوع من الأنشطة التي نحتاج الى توفير خدمات أكثر حتى يتمكن المشروع من الاستمرار وتوفير الخدمات اللازمة لمرتادي المبنى، ومنها توفير مطعم من المعايير العالمية في المبنى، ونملك تلك المساحات في الدور الثاني ونريد استغلالها للأنشطة النسائية مثل ناد نسائي وصالون نسائي.