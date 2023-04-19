حنان عبد المعبود



نظمت إدارة تفتيش محافظة العاصمة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية عدة جولات تفتيشية على مدار الأسبوع، والتي تمركزت بالأسواق المركزية والشويخ الصناعية الثالثة وسوق السمك في سوق شرق الوجهة البحرية.



وقال مراقب تفتيش العاصمة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية عبدالله الصديقي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: قمنا بعدد من الجولات في عدة مناطق بمنطقة العاصمة، ونتج عنها عمل محاضر إتلاف مواد غذائية عبارة عن أسماك متنوعة منها أسماك مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تم إتلافها وعمل محاضر مخالفات بها.



وأشار الى أن مجموع أوزان الأسماك التالفة على مدار هذا الأسبوع فقط بلغ طنا و250 كيلو.



وفيما يختص بحصيلة الشويخ الصناعية الثالثة، قال الصديقي «تم عمل جولة تفتيشية أسفرت عن قيد 30 محضر مخالفة إضافة إلى عمل 23 محضر غلق لمحلات غير مستوفية الشروط منها فتح منشأة غذائية دون الحصول على ترخيص صحي، وعرض مواد غذائية في ظروف غير صحية، وكذلك تم غلق محلات لعدم التقيد بقواعد النظافة العامة».



وأضاف: كما تم عمل جولات على المخازن وإتلاف مواد غذائية عن طريق محرقة البلدية في الدائري السابع وبلغت كمية المواد الغذائية التي تم إتلافها 4 أطنان و300 كيلو، كما تم تحرير محاضر عدم التقيد بالنظافة العامة ومحاضر العمل دون الحصول على شهادة صحية التي تؤهل العامل للقيام بعمله.