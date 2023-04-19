في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق البلدية بناء على توجيهات مديرها العام م.أحمد المنفوحي بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والأنظمة، أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي بتنفيذ جولات ميدانية بعموم مناطق المحافظة ضمن حملة «ديرتنا تستاهل» التي اطلقتها ادارة العلاقات العامة لرفع مستوى النظافة. في هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فيصل العتيبي أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته، معلنا ان الجولات أسفرت عن رفع 150 سيارة وقوارب مهملة وسكراب بالإضافة الى وضع 400 ملصق للسيارات المهملة تمهيدا لإزالتها بعد انتهاء المدة المحددة، مشيرا إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق.