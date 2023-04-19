تزامنا مع الأجواء الإيمانية التي يعيشها الجميع في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، وانطلاقا من حرصه على تعزيز التواصل مع جميع فئات المجتمع، قام البنك التجاري بتوزيع وجبات السحور على مرتادي المسجد الكبير بعد صلاة القيام في الليلة السابعة والعشرين، حيث جاءت هذه المبادرة انسجاما مع الأجواء العطرة الخاصة التي يشهدها شهر رمضان والمليئة بالروحانية والنفحات الإيمانية.



وفي هذا السياق، قالت نائب المدير العام بقطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: عادة ما يكتسب البرنامج الاجتماعي والخيري والإنساني للشهر الفضيل الكثير من الزخم مع بداية الشهر، وربما يقل نوعا ما مع نهاية الشهر، ولكن في البنك التجاري الكويتي كان الأمر مختلفا حيث إن البرنامج الاجتماعي للبنك يتسم بالتنوع ويشمل العديد من الفعاليات الخيرية والإنسانية التي تغطي الشهر الفضيل من بدايته وحتى نهايته.



وأكدت الورع أن البنك حريص على تنظيم بعض الفعاليات الخاصة بالعشر الأواخر من الشهر الفضيل، ومنها توزيع الوجبات على المصلين بعد صلاة القيام في ليلة السابع والعشرين.



وأشارت إلى أن فريق قطاع التواصل المؤسسي بالبنك قام بتوزيع وجبات سحور على المصلين، منوهة بأن الهدية الرمضانية تحتوي على عطر رشوش وسجادة صلاة، والتي تعتبر من احتياجات المصلين خلال شهر رمضان.