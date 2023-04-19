تأكيدا على التزامه بدوره الرائد والإيجابي في المشاركة المجتمعية، نظم بنك برقان حملة لتوزيع الألعاب على الأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر، وتعتبر هذه المبادرة جزءا من حملة البنك خلال الشهر الفضيل تحت شعار «عطاؤنا دافعنا»، وضمن شراكته الاستراتيجية الراسخة والمستمرة مع جمعية الهلال الأحمر.



وفي إطار هذه الحملة المميزة، سيتم توزيع أكثر من 1000 لعبة على الأطفال في مختلف مناطق الكويت خلال عيد الفطر المبارك، حيث تتماشى هذه المبادرة مع التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية ومساهماته في رفع الروح المعنوية لكل أفراد المجتمع.



وبهذه المناسبة، قالت مدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة النجادة: من خلال هذه المبادرة بمناسبة عيد الفطر المبارك نحرص على رسم الابتسامة على وجوه الأطفال وإدخال الفرح في قلوبهم من خلال توزيع الألعاب والاحتفال معهم، كما نعتز بشراكتنا مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، فهي جزء أساسي من أهداف البنك واستراتيجيته التي تركز بشكل أساسي على إحداث تأثير إيجابي في حياة أفراد المجتمع، وأود أن نعبر عن امتنانها لكافة أفراد فريق جمعية الهلال الأحمر الكويتي المشاركين في جميع حملاتنا خلال شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر.



بدورها، قالت مديرة إدارة تنمية الموارد في جمعية الهلال الأحمر شيماء الشطي: نفتخر بشراكتنا المستمرة مع بنك برقان، لما لها من نتائج إيجابية ومؤثرة في المجتمع. وقد كان التركيز في هذه المبادرة المشتركة على الأطفال، وذلك في إطار رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى نشر الفرح في قلوبهم.



تجدر الإشارة إلى أن حملة توزيع الألعاب على الأطفال تعد جزءا من سلسلة مبادرات يقوم بها بنك برقان بشكل سنوي بهدف ترسيخ مكانته في المجتمع والتأكيد على التزامه المتواصل بمسؤوليته الاجتماعية.