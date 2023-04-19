اختتمت «طلبات»، المنصة التقنية الرائدة في المنطقة، مبادراتها في شهر رمضان بنجاح وثمنت نجاح المشروع الذي أطلقته لتجسيد روح العطاء والتقدير خلال الشهر الكريم، حيث ركزت المنصة جهودها على دعم فريق الدراجين الذين استمروا في توصيل مستلزمات وأطعمة العملاء في الوقت المناسب للإفطار والسحور. وخلال شهر رمضان قامت «طلبات» بتوزيع أكثر من 300 ألف حزمة مواد غذائية قبل الإفطار أي بمعدل أكثر من 10 آلاف حزمة يوميا على السائقين من مواقع «طلبات مارت» المنتشرة في الدولة، وشملت هذه الحزم المواد الغذائية الأساسية مثل التمر والعصير والماء والفواكه لمساعدتهم على كسر صيامهم، بالإضافة إلى ذلك نظمت طلبات إفطارا لمدة يومين في فندق سيمفوني خصيصا للسائقين خلال الشهر الكريم. ولإظهار مزيد من الامتنان، تعاونت «طلبات» مع شركائها في شركة مطاعم «بو مسعود» لتوزيع وجبات الإفطار للسائقين طوال الشهر، إذ كان هذا المشروع مهما للمطاعم «بو مسعود» حيث أرادوا إظهار امتنانهم للعمل الشاق الذي يقوم به السائقون والدور الأساسي الذي يلعبونه في ربط المطاعم بالعملاء. وعبر المدير الإداري «لطلبات» الكويت بدر الغانم، عن امتنانه السائقين، مشيرا إلى أن السائقين يلعبون دورا كبيرا في نجاح «طلبات»، وخلال شهر رمضان المبارك كانت مهمتنا تركيز جميع جهودنا لتسليط الضوء على مدى امتناننا لجهودهم الشاقة، واستخدام هذه المناسبة المباركة للتعبير عن شكرنا وتقديرنا.