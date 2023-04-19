أطلقت مؤسسة لوياك برنامج «التطوع الأخضر» بالشراكة مع Kuwait IHS وبالتعاون مع منظمة «فسيلة» بهدف تعليم الشباب المبادئ البيئية الخاصة بنظام الزراعة المستدام، حيث يعطي المتطوعين فرصة عملية في مجال الزراعة بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الشباب ومواجهة التغيرات المناخية، كما يندرج البرنامج ضمن استراتيجية المساحات الخضراء التي أطلقتها «لوياك» ومؤسساتها التابعة مثل أكاديمية لوياك للفنون الادائية «لابا»، حيث ترعى Kuwait IHS ثماني رحلات إلى منطقة الوفرة الزراعية، أنجزت منها «لوياك» في الربع الأول من العام الحالي 5 رحلات بمشاركة أكثر من 100 متطوع.



وفي هذا السياق، قالت مديرة البرامج وعلاقات الشركات في «لوياك» منى زعيتر: لطالما كانت «لوياك» تدعم برامج البيئة وتنظم عددا كبيرا من الحملات والفعاليات البيئية، ولكن الآن مع «التطوع الأخضر» قمنا بابتكار استراتيجية متكاملة لدعم هذا النوع من البرامج.



كما رعت Kuwait IHS مؤونة شهر رمضان المبارك والتي استفادت منها 50 عائلة من الأسر المتعففة في الكويت وشارك فيها أكثر من 50 متطوعا من «لوياك» وKuwait IHS وتوزيع نحو 161 صندوقا يحتوي على مواد غذائية أساسية.



وحول مؤونة شهر رمضان، قالت زعيتر: تحرص «لوياك» بشكل كبير على مساعدة الأسر المحتاجة باعتبار أن ذلك يتوافق بشكل كبير مع مبادئها، كما نحرص على غرس حب العطاء في نفوس المتطوعين الذين تعتبرهم «لوياك» جزءا كبيرا ومهما في تنظيم هذه الحملات. وتقدمت زعيتر بالشكر لـ IHS Kuwait على رعايتها لبرامج «لوياك»، معبرة عن السعادة بهذا التعاون ونسعى مستقبلا للمزيد من التعاون المشترك والذي يخدم المجتمع ويعود بالفائدة على الجميع.